16 Ocak 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.524 -1.43 EURO 9,0380 0.77
USD 7,4630 1.38 ALTIN 438,670 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şeyma Subaşı'nın banka hesabı ifşa olmuştu! Yeni gelişme...

16 Ocak 2021 Cumartesi - 9:29 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 9:32

Şeyma Subaşı’nın 125 bin TL nafaka aldığını gösteren banka hesap görüntüsünü paylaştığı iddiasıyla yargılanan bankacı Fulya A. hakim karşısına çıktı. Bankacı, “Hesap bilgilerine meraktan baktım ama asla kimseyle bu bilgiyi paylaşmadım” dedi.


Şeyma Subaşı, aldığı nafaka miktarı olan 125 bin TL'nin afişe olmasının ardından suç duyurusunda bulunmuştu.
 
Yapılan incelemede fotoğrafın, bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin ise kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlenmişti.
 
"MERAKTAN BAKTIM"
 
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; kişisel verilerin hukuksuz olarak kaydedilip sırların açıklanması suçlamalarıyla yargılanan Fulya A. hakim karşısına çıktı. Bankacı, savunmasında, "'Hesap bilgilerine meraktan baktım, kimseye göndermedim. Zaten müfettişin telefonumda yaptığı incelemede de bir şey çıkmadı" diyerek, kendisini savundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

ETİKETLER

Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı banka Şeyma Subaşı nafaka Şeyma Subaşı ifşa
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.