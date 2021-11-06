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Şeyma Subaşı'ndan Serenay Sarıkaya'ya gönderme! Hayranlarının tepkisini çekti

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, "Neden sürekli aynı kişilerle kampanya yapıyorlar" diyerek, Serenay Sarıkaya'nın reklam yüzü olduğu firmaya yakın arkadaşı Dila Tarkan'ı önerdi. Bu paylaşımı ile ünlü oyuncunun hayranlarının tepkisini çekti.

Şeyma Subaşı'ndan Serenay Sarıkaya'ya gönderme! Hayranlarının tepkisini çekti Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, bir tekstil firmasının partisine katılan Serenay Sarıkaya'yı üstü kapalı bir şekilde hedef aldı.
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