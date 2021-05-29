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Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım! 'Hamile' iddiaları sonrası...
İspanya'nın Ibiza adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, magazin gündeminden düşmüyor... Kendisinden altı yaş büyük Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan hamile olduğu iddia edilen 30 yaşındaki fenomenin eliyle karnını gizlediği pozlar, sosyal medyayı sallamıştı. Birçok takipçisi, 'bebek göründü' yorumunu yapmıştı. Şeyma Subaşı, hakkında çıkan 'hamilelik' haberlerden sonra yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Her yaptığı olay olan, paylaşımları on binlerce beğeni alan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyayı gezmeye devam ediyor. Magazin gündemi ise son günlerde 'Şeyma Subaşı hamile mi?' sorusuyla çalkalanıyor.