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Şeyma Subaşı nafakayı gözden çıkardı!
Özel hayatı gerek tatil paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini ilan etti. Bu durumda eski eşinden aldığı nafakaya veda edecek olan sosyal medya fenomeni hakkında "milyarder sevgilisinin servetine ortak olacak" yorumu yapıldı.
Şeyma Subaşı'nın, sık sık aşk paylaşımları yaptığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile haziran ayında nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.