Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı?

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğünlerinin ertelendiğini duyurmuş, kısa bir süre sonra da üzücü haberi vererek bebeğini kaybettiğini söylemişti.

‘TARTIŞTILAR VE YÜZÜĞÜ ATTI’ İDDİASI

“ACELE ETMEMİZİN NEDENİ BUYDU”

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik" sözlerine yer vermişti.

“STRES BEBEĞİMİN KAYBINA NEDEN OLDU”

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra üzücü haberi veren Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" demişti.