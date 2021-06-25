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Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı?

25 Haziran 2021 Cuma - 16:06 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 16:31

Şeyma Subaşı magazin gündemindeki yerini koruyor. Hamilelik iddialarının ayyuka çıkmasının ardından bu iddiaları doğrulayarak evleneceğini duyuran ünlü isim, sonrasında yaptığı açıklamada hamile olduğunu ancak evlilik planını ertelediğini hayranları ile paylaştı. Şeyma Subaşı'ndan gelen son açıklamada ise bebeğini kaybettiği ortaya çıktı. Yaşanan sürecin ardından Şeyma Subaşı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı? Yüzük detayı dikkat çekti. İşte detaylar...


Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğünlerinin ertelendiğini duyurmuş, kısa bir süre sonra da üzücü haberi vererek bebeğini kaybettiğini söylemişti.
 
‘TARTIŞTILAR VE YÜZÜĞÜ ATTI’ İDDİASI
 
Olaylar sonrası ilk kez İbiza'daki plajda görüntülenen Subaşı'nın nişan yüzüğünü takmadığı görüldü. Snob Magazin’de yer alan iddiaya göre Şeyma ve Mohammed büyük bir kavga etti ve Subaşı bu tartışma üzerine yüzüğü attı.
 
“ACELE ETMEMİZİN NEDENİ BUYDU”
 
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik" sözlerine yer vermişti.
 
“STRES BEBEĞİMİN KAYBINA NEDEN OLDU”
 
Bu açıklamadan kısa bir süre sonra üzücü haberi veren Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" demişti.

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