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'Evlenmeden çocuk yapmam' demişti! 'Şeyma Subaşı ne oldu?'
Üç hafta önce Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı İngilizce bir metin ile hamile olduğunu duyurdu. Bu açıklama, 30 yaşındaki fenomeninin daha önceki sözlerini gündeme getirdi.
Geçtiğimiz günlerde "Evlenmeden çocuk yapmam" diyen Şeyma Subaşı, "Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenemk için acele ettik. Şimdilik düğünü erteliyoruz ve hamilelik sürecimin tadını çıkarmak istiyoruz" paylaşımını yaptı.
Geçtiğimiz günlerde "Evlenmeden çocuk yapmam" diyen Şeyma Subaşı, "Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenemk için acele ettik. Şimdilik düğünü erteliyoruz ve hamilelik sürecimin tadını çıkarmak istiyoruz" paylaşımını yaptı.