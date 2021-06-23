'Evlenmeden çocuk yapmam' demişti! 'Şeyma Subaşı ne oldu?'

Geçtiğimiz günlerde "Evlenmeden çocuk yapmam" diyen Şeyma Subaşı, "Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenemk için acele ettik. Şimdilik düğünü erteliyoruz ve hamilelik sürecimin tadını çıkarmak istiyoruz" paylaşımını yaptı.