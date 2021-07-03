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Şeyma Subaşı doğum gününü bu sözlerle kutladı: 'Çok fazla ders...'
Evlenmek üzere olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile ayrıldıklarını açıklayan Şeyma Subaşı, doğum gününü kutladı. 31 yaşına giren Subaşı, doğum günü pastasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşarak, "Çok fazla ders… Yani büyümek bu mu demek? Doğum günüm kutlu olsun" notunu yazdı.
Evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den ayrılan ve o dönem karnındaki bebeğini de kaybeden Şeyma Subaşı, doğum günündeki paylaşımıyla dikkat çekti.