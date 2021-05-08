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Şeyma Subaşı'dan 'özel jetli' paylaşım! Çiçeklerle poz verdi
Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi, Bali'den dönerken özel jet bulamayınca sevgilisi Şeyma Subaşı için yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapatmıştı. Şubaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi olmuştu. Bir süredir Dubai'de tatil yapan çiftten Saloussi, bu kez sevgilisinin ayaklarını özel jet ile yerden kesti.
Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. Şehir değiştirmek isteyen çift, Bali'de özel jet bulamayınca, Alsaloussi bir uçağın tüm biletlerini satın alarak jest yapmıştı.