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Şeyma Subaşı'dan 30 yaş paylaşımı!
Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in düzenlediği ev partisinde bazı katılımcıların Covid-19 testinin pozitif çıkması o gece yalıda bulunanların panik yaşamasına neden oldu.Katıldığı partiyle ilgili bir açıklama yapmayıp iki şehir değiştiren Şeyma Subaşı yeni yaşına dair hislerini paylaştı.
Sevgilisi Guido Senia ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından gündelik hayatının nasıl gittiğine dair paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.