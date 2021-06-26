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Şeyma Subaşı adeta ateş püskürdü! 'Beni biraz bırakın'

Bebeğini kaybetmesinin ardından Ibiza'da arkadaşlarıyla görüntülenen Şeyma Subaşı'nın yanında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması akıllara ayrılık ihtimalini getirmişti. Hakkındaki iddialarla ilgili sessizliğini bozan sosyal medya fenomeni, adeta ateş püskürdü.

Şeyma Subaşı adeta ateş püskürdü! 'Beni biraz bırakın' Birkaç gün önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, İngilizce bir metin yayınlayarak; "Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim.
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