Seyit Muhammet Sarı olayı nedir? Kardelen Kamışlı’nın anlattıkları korku filmini andırdı!

Kardelen Kamışlı, Kırıkkale’de Hotel Carmine adlı bir otelde başından geçenleri sosyal medya hesabı üzerinden anlattı. Seyit Muhammet Sarı isimli kişinin gece odasına girdiğini anlatarak, sosyal medya kullanıcılarına şaşkınlık yaşattı.

KARDELEN KAMIŞLI OLAYI SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

Kamişli'nin iddiasına göre olay şu şekilde gerçekleşti; "Bu yazının ulaştığı herkese öncelikle merhaba. Sizlerle dün başıma gelen bir olayı paylaşmak istiyorum. Olayda bahsi geçen kişinin ismi SEYİT MUHAMMET SARI. Adım Kardelen Kamişli, elektrik elektronik mühendisiyim. Ankara’da yaşıyorum fakat işim nedeniyle her gün Kırıkkale’ye gidip geliyorum. Bu süreçte de gerek iş gerekse yol yorgunluğundan ötürü Kırıkkale’de kalmayı tercih ettim.

07.09.2020 tarihinde 1 geceliğine oda kiraladığım Kırıkkale Carmine Hotel’de yaşadığım bu olayı sizlerin de öğrenmesini istiyorum. Pazartesi günü 18:30 sularında otele giriş yaptım. Markete gidip geldiğimde kapılarda bulunan ve her oda için ayrı ayrı verilen kartlı geçiş sisteminde herhangi bir problem yaşamadan odama çıkış ve giriş yaptım. İşlerimi halledip 01:00 civarında uyudum. Saat 02:40 – 02:50 civarında bir anda uyandım ve yatağımda daha önce hiç tanımadığım ve görmediğim bir adamın oturup bana baktığını gördüm. Ne kadar süredir orada olduğu hakkında bir bilgim olmamakla beraber gözlerimi açtığımda şahsın beni izlediğini gördüm. Anın şoku ve korkusuyla ‘Sen kimsin, burada ne işin var?’ diye bağırdım fakat yaşadığım korkudan dolayı olduğum yerden kalkamadım. Sonrasında bahsi geçen kişi bana ‘Sen Nurbanu’nun arkadaşısın, seninle bir şey konuşmam lazım’ dedi ama ben hayatım boyunca Nurbanu adında herhangi bir kişiyle iletişim bile kurmadım. ‘Nurbanu kim? Çık git odamdan.’ diyerek kendimden uzaklaştırmaya çalıştığım bu kişi yaptığı taciz yetmezmiş gibi bir de küstahça ‘Senden bir sigara aldım, onu içip gideceğim’ dedi. ‘Defol git!’ diye bağırdığım sırada hala yaşanılan olay normalmiş gibi ayakkabısını çıkartarak yastığımın olduğu yere koydu.

‘’Rüya görmüş olabilirsiniz’’

Etrafa baktığımda valizimin üzerinde bana ait olmayan bir ceket olduğunu da gördüm. Bunların yaşandığı saniyelerde korkudan hareket edememiştim fakat ayakkabısının çıkmasıyla birlikte olayın farklı bir yere evirileceğini düşünüp olduğum yerden bir hışımla kalktım ve otel resepsiyonunu aramak için elimi, otel odasında bulunan telefona uzattım. Telefona yöneldiğimi gören bu adam kolumdan tutmaya yeltendi fakat hemen kolumu çektim ve resepsiyonu aradım. Resepsiyon görevlisini çağırdığımı gören şahıs bavulumun üzerindeki ceketini de alarak odamdan kaçarak uzaklaştı. Resepsiyon görevlisine olayı kapı eşiğinde anlattıktan ve görevli gittikten saniyeler sonra kapım tekrar çalındı ve görevlinin tekrar geldiğini düşünerek kapıyı açtım. Odamdan çıkmadan sağ ve sol koridor devamına baktığımda kolon arkasından sessiz ol anlamında ‘Şşt’ işareti yapan bu adamı tekrar gördüm. Hemen kapımı kilitledim ve polisi aradım. 155’i aradığımda ‘Rüya görmüş olabilirsiniz hanımefendi, emin misiniz?’ sorusu ile karşılaştım. Zaten olayın korkusu ve gerginliği üzerimdeyken bir de böyle bir şeyle itham edildim. Emin olduğumu ve ekiplerin acilen Carmine Hotel 2.kat 221 numaralı odaya gelmesini istedim. Şahsın bu süreçte odamın kapısını bir kez daha tıklatması üzerine odamdan çıkamadım ve bu korkuyla odamda hapis kaldım.

‘Polis götürmedi, arkadaşları parka götürdü’

Kısa bir süre içerisinde ekibin gelip gelmediğini öğrenmek için resepsiyonu aradığımda ekibin geldiğini ve şahsın götürüldüğünü ilettiler. Bunun üzerine kamera kaydını görmek istediğimi ileterek hapis kaldığım odadan sonunda çıkabildim ve lobiye indim. O sırada 2 erkek misafirin de olduğunu gördüm ve resepsiyon görevlisinden görüntüleri izlemeyi istediğimde ‘Polis götürmedi, arkadaşları parka götürdü’ ifadesini duydum. Haliyle bu kadar korku yaşatan ve ihbar ettiğim kişinin ekip tarafından, şikayetçi olup olmadığım sorulmadan, bırakıp gidilmesi sinirlenmeme neden oldu. Ekipleri tekrar arayarak şahıs hakkında şikayetim olduğunu ve gelip almalarını istedim. Ekibi beklerken lobide bulunan 2 erkek şahsında odasına girildiği ve birine yumruk atılırken diğerinin odasında şahsın gömleğini çıkarttığını belirttiler. Erkek misafirlerin şikayetçi olmayacağını söylemeleri üzerine ‘Nasıl şikayetçi olmazsınız, başınıza daha ne gelmesi gerekiyordu?’ dedim ve şikayetçi olacağımı belirttim. Ekip geldiğinde şahsı alıp ekip aracına bindirdiler ve çantamı almak için odaya çıkıp geldiğimde ‘İn arabadan da barıştıralım sizi.’ Diyerek şahsı arabadan indiren ekip amirine ‘Ne barışması memur bey, neden bahsediyorsunuz. Şikayetçiyim şahıstan’ diyerek bu saçma tavra son verilmesini istedim. Şahısla aynı araca bindirmeye çalışmaları üzerine daha da gerilerek kendi aracımla Cumhuriyet Polis Merkezi’ne gittim. Şahsın da iş nedeniyle Kırıkkale’ye geldiği aynı firmada çalıştığını ileten 2 arkadaşı, ‘Alkollü ne yaptığını bilmiyor, şikayetçi olmayın.’ dedi. ‘Alkolün hafifletici neden olduğu’ günümüzde; kimseyi rahatsız etme ve taciz etmenin bahanesi olamayacağını, şahıstan ve güvenliğimi sağlayamayan otel yönetiminden ayrı ayrı şikayetçi olacağımı ve gerek maddi gerek manevi gerekse idari yaptırımların her türlü biçimde uygulanması için sürecin asla ve katiyen takibini bırakmayacağımı dile getirdim.

‘Hakkımı savunmak benim şeref ve haysiyetimin en birincil temsilidir!’

Emniyet’e verdiğim şikâyet tutanağı ve ifademin ötesinde bizzat kendim ayrı olarak Kırıkkale Adliye Sarayı’na giderek Cumhuriyet Başsavcılığı’na da şikâyet dilekçemi ulaştırdım. Hukuki süreci başlattım ve hiçbir şekilde bunun peşini bırakmayacağım. Bu yazıyı okuyan herkesin kendini benim yerime koymasını, o gün, o otelde kendisinin de olabileceği bilincine varmasını istiyorum. Bir kadın olarak, çoğunluğa uyup bunu sineye çekebilirdim ama hakkımı savunmak benim şeref ve haysiyetimin en birincil temsilidir. Olayı yaşayan kişinin erkek veya kadın olmasının bir önemi yok; kimsenin bu ve bunun gibi bir travma yaşamamasını istiyorum. SEYİT MUHAMMET SARI ve daha niceleri toplumdan temizlensin. Artık hiçbirimiz tacize, psikolojik şiddete ve daha da ötesinde tecavüze ve yahut cinayete kurban gitmesin.