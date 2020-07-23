Seyircinin iddiaları stüdyodaki herkesi dondurdu!

Müge Anlı'nın programında işlenen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili ortaya atılan iddilara stüdyoyu karıştırdı. Programa bağlanan bir izleyici anne Gülizar Amanet'in çocuklarına şiddet uyguladğını ve para karşılığı ilişkiye girdiğini iddia etti.

Müge Anlı'nın programında işlenen Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili son dakika detayları araştırılmaya devam ediyor. Bugünkü canlı yayında bir izleyicinin telefona bağlanması ve anne Gülizar Amanet hakkında iddialarda bulunması stüdyoyu karıştırdı. İzleyicinin iddiasına göre; "Çocukları parka bırakıyor, sonra çay bahçesine gidiyor ve 10 dakikada bir başka adamlar masasına geliyor, para karşılığı birlikte oluyor..." iddiaları çocuğun ölümü ile ilgili yeni detayları da beraberinde getirdi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Şiar'ı annesi Gülizar Amanet'in ve Hami Bey'in dövdüğü iddiaları şoke etti. Öte yandan Şiar Kılıç'ın her yerinde yara izi olduğu ve her yerinden kanlar geldiği iddiası şoke etti. Evin duvarlarında yer alan kan izleri bu iddiaları güçlendirirken anne Gülizar Amanet ve Hami Bey bu iddiaları kabul etmedi.

ANNE-BABANIN İDDİLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Beykoz'da doğup büyüyen anne Gülizar Amanet 2 yıl içerisinde birçok ev değiştirmiş ve bu ev değişimlerinde eski eşi Samet ile onun yeni sevgilisi Sedef de yer alıyor.

Şu an ise corona virüsü nedeniyle Sakarya 'da yaşamaya devam eden aile kendisine yöneltilen suçları kabul etmezken Şiar Kılıç'ın nasıl öldüğü hala bilinmiyor. Öte yandan annenin dengesiz ve çelişkili ifadeleri şüpheleri arttırıyor. Anne Gülizar Amanet bir bölümde Şiar çok sessiz sakin derken bir başka bölümde ise hiperaktif ve çok hareketli olduğundan bahsediyor.

Anne Gülizar Amanet: "Kadın sığınma evinden çıktıktan sonra Şiar'a zeka testi yapıldı ve yüzde 74 zeka geriliği gözüküyor ama ilaç yazacağım onu kullanın" dedi diye doktorun ifadesini söyledi. Ancak baba annenin bu iddiaları karşısında tepki gösterdi ve annenin polise giderek çocuğunun zihinsel engelli olduğunu söylediğini ileri sürdü. Öte yandan mahalleli anneyi kötülerken babanın eli kolu dolu eve geldiğini ve annenin vicdansız olduğunu iddia ettiklerini söyledi.