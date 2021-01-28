Seyircili maç ne zaman oynanacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir 21 Mart’taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine dikkat çekti!

Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Koronavirüs ile mücadele kapsamında seyircisiz oynanan futbol müsabakaları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklama yaptı. Özdemir tarafından yapılan Aşılanma yüksek rakama çıkarsa biz de yüzde 30-35 seyircili kapasiteyle çıkarız stadyumlarda. Bir madde getiririz ‘stadyumlara gelenler aşılı olmak zorundadır" ifadelerini kullandı. Özdemir ayrıca "Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz" dedi.

Türkiye’de maçlar ne zaman seyircili oynanacak merak ediliyor. Pandemi kapsamında seyircisiz oynanan futbol karşılaşmaları hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in yaptığı açıklamaya göre 13 Mart'tan sonra ev sahibi ekiplerin yüzde 30 seyirci kapasiteli maçların oynanması. Eğer TFF'nin planı işlerse Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi seyircili bir şekilde oynanabilecek.

TFF Başkanı Nihat Özdemir 21 Mart’taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine dikkat çekti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. TRT Haber'de yer alan habere göre; Özdemir futbol karşılaşmalarını mart ayından itibaren seyircili oynatmayı planladıklarını kaydetti ve açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

Biz maçlara seyircili devam etmek istiyoruz, hedefimiz bu. Ben diyorum ki aşılanma yüksek rakama çıkarsa biz de yüzde 30-35 seyirci kapasitesiyle çıkarız stadyumlara. Bir madde getiririz 'stadyumlara gelenler aşılı olmak zorundadır' deriz. Aşılama yüksek rakamlara ulaşırsa Mart 15'e kadar seyircili ama genel seyircinin aşılı olmasını isteriz gibi düşüncemiz var. Biz seyirciyi katmak istiyoruz. Her şey devlete bağlı, Sağlık Bakanlığı var, Bilim Kurulu var. Ama bizim Pandemi Kurulu'na baktıracağız olur mu olmaz mı diye. Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alacağız, gerekli izinleri alabilirsek bir düzen, intizam içinde maçları seyircili oynatmak istiyoruz.".

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta oynanacak. Eğer TFF planlanan seyircili kararını uygularsa derbi seyircili bir şekilde oynanmış olacak.