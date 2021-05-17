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Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler!

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 17:54 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 17:54

Antalya'da yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, seyir halindeki otomobilin camında görüldü. Sürücü ve yanındaki arkadaşı yılanı fark edip o anları cep telefonu ile görüntüledi.


Olay, Antalya Gazi Bulvarı'nda öğle saatlerinde yaşandı. Arkadaşı ile birlikte kullandığı otomobille Antalya Havalimanı istikametine seyir halinde olan sürücü, sağ cam önündeki yılanı farketti. Kuyruğu ile sağ dış aynaya tutunan yılanı gören sürücü ve arkadaşı, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
 
Otomobil sürücüsü o anları, "Araçla seyir halindeyken nereden geldiğini bilmediğimiz yılan araca girmeye çalıştı. Cırnık yolunda su kenarına bıraktık" notuyla paylaştı.
 
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Sürücü ve yanındaki arkadaşının "Şaka gibi ya" sözleri kamera kayıtlarına yansırken, "İnanılır gibi değil, iyi korkmamışlar" yorumları yapıldı.
 
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Antalya yılan otomobil
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