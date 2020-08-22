Seyir halindeki minibüsten atladı, hayatını kaybetti

İzmir'de iddiaya göre bir vatandaş, seyir halindeki 58 AT 370 plakalı minibüsten bir kadının atlayarak ağır yaralandığını polis ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, isminin Emir Canım olduğu öğrenilen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

"Bıktım artık senden" diyerek düştüğünü söyledi

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Emir Canım adlı kadının eşi olan Hüseyin Canım'ın ifadesini aldı. Hüseyin Canım'ın ifadesinde minibüsleri ile seyir halindeyken eşiyle tartıştığını, bu sırada eşinin aracın kapısını açarak "Bıktım artık senden" diyerek düştüğünü söylediği öne sürüldü.

Çocuklarının gözü önünde ölüme gitti