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Seyir halindeki araçta şok eden görüntü! Bulamadılar, 3 gün sonra...

DHA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 15:45 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 16:11

Bursa’dan İzmir’e doğru otomobiliyle seyir halinde olan Koray Fırıncıoğulları (28), kaputtan yılan çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı. Fırıncıoğulları’nın, yılanın çıkarılması için yardım istediği Karacabey İtfaiyesi ekipleri, otomobilin içinde yılanı bulamadı. İzmir’e geldiğinde otomobilinin motor arızası verdiğini fark eden Fırıncıoğulları, otomobilini tamirciye götürdü ancak yılan, yine bulunamadı. Olaydan 3 gün sonra Koray Fırıncıoğulları’nın babası Remzi Fırıncıoğulları, yılanın tekrar kaputtan çıktığını görünce, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin, yılanı arama çalışmaları devam ediyor.


İzmir’den Bursa’ya bir yakınını ziyaret etmek için gelen Koray Fırıncıoğulları ve babası Remzi Fırıncıoğulları, İzmir’e dönmek için geçen pazartesi günü yola çıktı. Fırıncıoğulları otomobiliyle seyir halindeyken, Karacabey ilçesine geldiğinde kaputtan yılan çıktığını gördü. 
 
Yılanı gören Fırıncıoğulları, otomobilini yol kenarına çekince, yılan tekrar kaputa girdi. Bunun üzerine Fırıncıoğulları, Karacabey İtfaiyesi’ne giderek, durumu bildirdi.
 
İTFAİYE BULAMADI, YOLA ÇIKTILAR
 
İtfaiye ekipleri, otomobilde yaptığı aramada yılanı bulamadı. Fırıncıoğulları, yılanın yolda otomobilinden düştüğünü varsayarak, İzmir’e doğru tekrar yola çıktı.
 
 
YİNE BULAMADILAR
 
Koray Fırıncıoğulları, Manisa’ya geldiğinde yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili yolun kenarına çeken Fırıncıoğulları, otomobilin motor kısmında bir arama daha yapmasına rağmen, yılanı bulamadı.
 
OTOMOBİL MOTOR ARIZASI VERDİ
 
Daha sonra yoluna devam eden Koray Fırıncıoğulları, İzmir’e geldiğinde otomobilin motor arızası verdiğini fark etti. Fırıncıoğulları, otomobilini dün tamirciye götürdü. Tamircinin otomobilde yaptığı incelemede vals bağlantısının koptuğu belirlendi. Ancak yılan, yine bulunamadı.
 
 
YENİDEN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
 
Bugün sabah saatlerinde tekrar otomobiliyle yola çıkan Koray Fırıncıoğulları’nın babası Remzi Fırıncıoğulları, yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili durduran Remzi Fırıncıoğulları, Narlıdere İtfaiyesi’ne giderek, ekiplerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yılanı bulabilmek için, çalışma başlattı.
 
 
YILANIN ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA
 
Öte yandan Koray Fırıncıoğulları, seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, kaputtan çıkan yılan bir süru bu şekilde yol aldığı görüldü.
 
 

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