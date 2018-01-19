Şeyh Abdullah BAE'de alıkonulduğu sırada intihara teşebbüs etmiş

Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi üyesi Şeyh Abdullah bin Ali'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) alıkonulduğu sırada yaşadığı aşırı stres ve baskı nedeniyle intihara teşebbüs ettiği belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalı ile ülkedeki bazı medya organları, Şeyh Abdullah'a ait olduğu ifade edilen bir ses kaydı yayımladı.

Ses kaydında Şeyh Abdullah, "Abu Dabi'de alıkonulduğu sırada yaşadığı baskı nedeniyle intihara teşebbüs ettiğini" söylüyor.

Şeyh Abdullah ayrıca, "Katar krizinin çıkarlar üzerine kurulduğunu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Katar 'ın servetini elde etmek istediğini" ifade ediyor.

Söz konusu ses kaydına ilişkin resmi makamlardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Abu Dabi'de alıkonulduğu iddia edilmiş, BAE ise bunu yalanlamıştı. Abdullah'ın kardeşi Şeyh Halid de kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.