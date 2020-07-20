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Seyfi Dursunoğlu'na veda...

Seyfi Dursunoğlu'na veda... 'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi.
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