Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında yeni gelişme!

'Huysuz Virjin' tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020 tarihinde 87 yaşındayken hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar’da oturduğu ev ile bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı.

EYLÜL AYINA ERTELENDİ

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre; mahkeme, vasiyetname hazırlandığı gün orada bulunan sanatçının 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu’nun 2015 yılında akli dengesinin yerinde olup olmadığı hususunun araştırılmasını istedi. Duruşma, 15 Eylül’e ertelendi.

"CENAZEMİ BİLE KALDIRMAZLAR"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne evi ve bankadaki parasını bağışlayan, şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen’e bırakan Seyfi Dursunoğlu, vefatından önce Hürriyet’e verdiği röportajda vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti:

“Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım. Noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de dokuz tane. ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar.”

KOAH hastası olan Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimiz yıl zatürre tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Sanatçı, karakteri 'Huysuz Virjin’le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları, muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı’na emanet etti.