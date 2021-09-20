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Seyfi Dursunoğlu'nun miras davası! Dosya Adli Tıp’ta
1970’den 2000’li yılların başına kadar 'Huysuz Virjin' tiplemesiyle televizyonlarda yer alan Seyfi Dursunoğlu’nun iki yeğeninin açtığı 'vasiyetnamenin iptali' davasının dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme, Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespit etmek için Adli Tıp raporu istedi.
Geçtiğimiz yıl vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetine, iki yeğeni tarafından dava açılmıştı. Mahkeme, 'vasiyetnamenin iptali' davasının üçüncü duruşmasında tanık Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını istemişti. Konuyla ilgili son dava önceki gün görüldü.
Geçtiğimiz yıl vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetine, iki yeğeni tarafından dava açılmıştı. Mahkeme, 'vasiyetnamenin iptali' davasının üçüncü duruşmasında tanık Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını istemişti. Konuyla ilgili son dava önceki gün görüldü.