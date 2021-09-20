Seyfi Dursunoğlu'nun miras davası! Dosya Adli Tıp’ta

Geçtiğimiz yıl vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetine, iki yeğeni tarafından dava açılmıştı. Mahkeme, 'vasiyetnamenin iptali' davasının üçüncü duruşmasında tanık Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını istemişti. Konuyla ilgili son dava önceki gün görüldü.