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Seyfi Dursunoğlu mirasını ÇYDD'ye bırakmıştı! Açıklama geldi! 'Kesin bir şey yok!
'Huysuz Virjin' karakteriyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında hayatını kaybetmişti. Dursunoğlu, vefatından önce tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamış ancak iki yeğeni, 'vasiyetnamenin iptali' davası açmıştı. Önceki gün mahkemenin davayı karara bağladığı ve Dursunoğlu'nun vasiyetinin yerine getirildiği iddia edildi. ÇYDD'den konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.