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Seydikemer yangını, kısmen kontrol altında

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) |  02 Ağustos 2021 Pazartesi - 11:13 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 11:13

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dünden bu yana devam eden orman yangını, günün ilk ışıklarıyla helikopterle havadan müdahale sonucu kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürüyor.


Seydikemer'in Arifler Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, dün saat 16.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
 
Yangına havadan1 helikopterle karadan da 2 arazöz, 2 su tankeri, 3 dozer, 2 itfaiye aracı ve orman işçileri ile müdahale edildi. Alevler kontrol altına alındı, havanın kararmasıyla helikopterle çalışma sona erdi. Yangın gece ise tekrar alevlendi. Karadan gece boyu yangına müdahale edildi. Bu sabah günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden alevlere müdahaleye başlandı. Bölge halkının da söndürme çalışmalarına destek olduğu yangın, kısmen kontrol altına alındı.
 
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Muğla Seydikemer yangın
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