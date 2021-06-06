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Seyahatte yeni dönem! Zorunlu oluyor, kimlik kartı artık...

06 Haziran 2021 Pazar - 21:48 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 21:48

KKTC'ye seyahatlerde yeni dönem. Artık yeni kimlik kartları zorunlu oluyor. Flaş açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek vatandaşların, yeni tip kimlik kartı ile çıkmasının zorunlu olduğunu duyurdu.


 

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, 'KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının dikkatine' uyarısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartı ile çıkılması zorunludur." denildi.

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