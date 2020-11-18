Seyahat yasağı kapsamında uçak seferleri iptal mi oldu? Bileti olanlar ne yapacak? Pegasus ve THY’den açıklama!

Koronavirüs salgınında vakaların artması yeni tedbirlerin alınmasını gerekli kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 17 Kasım günü toplanan Kabine toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirleri duyuruldu. Cumhurbaşkanı’nın yaptığı duyurunun ardından İçişleri Bakanlığı da yeni koronavirüs tedbirlerini içeren genelgeyi yayımladı. Peki, yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri iptal edildi mi? Seyahat kısıtlaması hakkında merak edilenler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sonrası koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Koronavirüs vaka ve ölüm oranlarını önlemek amacıyla alınan yeni önlemler kapsamında hafta sonları belli saat aralığında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma yasağının gelmesiyle önceden bilet alan vatandaşlar, seferlerinin durumunu araştırmaya başladı. Seyahat yasağı kapsamında uçak seferleri iptal mi oldu? Bileti olanlar ne yapacak?

SEYAHAT YASAĞI GELDİ!

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs salgını yeni tedbirleri adlı genelgeye göre hafta sonları belli saat aralığında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında özel araçlarla şehir içi ve şehirler arası seyahat etmemeleri vurgulandı. Kısıtlamanın istisnaları şu şekilde:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşların yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları’ndan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında uçuşların durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu yasak saatlerinde uçuşu olan yolcuların uçuş belgeleri ile havalimanlarına ulaşım sağlayabileceği belirtildi.

Konuya ilişkin Üstün açıklamasında, “Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler” ifadelerini kullandı.

Konuyla alakalı olarak Pegasus Hava Yolu şirketinden ilk açıklama geldi:

''17/11/2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince, bileti olan misafirlerin seyahatine ilişkin bir kısıtlama olduğu bilgisi yapılan açıklamalarda yer almamaktadır. Konu ile ilgili resmi otoritelerin yayınlayacağı genelgeyi beklemekteyiz. Bu süre içerisinde web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. ''