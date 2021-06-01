Seyahat yasağı kalktı mı? Özel araçla seyahat yasak mı? Seyahat kısıtlaması var mı? 1 Haziran sonrası seyahat yasağı detayları!

Milyonların beklediği Haziran ayı normalleşme tedbirleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de yeni kararlar alındı. Alınan kararlara göre koronavirüsle mücadelede normalleşme dönemi devreye alındı ve kısıtlamalar büyük oranda kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı sosyal hayatı kapsayan kararları tek tek açıklayan yeni bir genelge yayınladı. Genelgede seyahat yasağı ile ilgili yeni kararlar da bulunuyor. Peki, Seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasak mı? 1 Haziran sonrası seyahat yasağı var mı? Seyahat izin belgesi zorunlu mu? İşte haziran ayı normalleşme tedbirleri ve seyahat yasağı ile ilgili merak edilenler..

Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Haziran itibariyle Türkiye genelinde uygulanacak tedbirler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bakanlığın paylaştığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne göre sosyal hayata ilişkin yeni kararlar alındı. Pek çok kişi de hafta içi ve hafta sonu seyahat yasağının olup olmadığını araştırıyor. Peki, Seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasak mı? 1 Haziran sonrası seyahat yasağı var mı? Seyahat izin belgesi zorunlu mu? İşte haziran ayı seyahat yasağı ile ilgili merak edilenler...

SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tararfından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne göre şehirler arası seyahat kısıtlamasına ilişkin detaylar da yer aldı. Genelgeye göre, Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak. sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE TOPLU TAŞIMADA SEYAHAT İZİN BELGESİ ZORUNLU MU?

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek.

YASAK GÜNLERİNDE KAMU GÖREVLİLERİNDEN BELGE İSTENECEK!'

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecek.

HANGİ DURUMLARDA SEYAHAT İZNİ VERİLECEK?

Genelgeye göre, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacak.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşların herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek. Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacak.

YASAK GÜNLERİNDE ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, özel araçla seyahat ile ilgili olarak "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır." denildi.

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR

Zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlar bu durumu belgelendirmek; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilecekler. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.