Seyahat yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra seyahat yasağı kalkıyor mu? İşte 1 Temmuz kararları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen hafta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine'sinden 1 Temmuz normalleşme kararları çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz ve sonrasında geçerli olacak Kademeli Normalleşme Tedbirleri'ne ilişkin genelgeyi yayınladı. 81 il valiliğine gönderilen 1 Temmuz genelgesinin detayları araştırılıyor. Peki, Seyahat yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra seyahat yasağı kalkıyor mu? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı kalkıyor mu? İşte 1 Temmuz kararları!

Son kabine toplantısında alınan 1 Temmuz kararlarının detayları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabine'sinde alınan 1 Temmuz normalleşme kararları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile duyuruldu. 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Tedbirleri'ne ilişkin genelgenin yayınlanmasının ardından milyonlar seyahat yasağı ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Seyahat yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra seyahat yasağı kalkıyor mu? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı kalkıyor mu? İşte 1 Temmuz kararları!

SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede seyahat kısıtlamasına dair, ''Genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.'' ifadeleri yer aldı.