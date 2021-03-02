Seyahat yasağı kalktı mı? 1 Mart Kabine kararları sonrası şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, iller arası seyahat yasak mı, seyahat kısıtlaması kalkan iller

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Gönderilen genelge ile kısıtlama detaylarına yer verildi. Genelgeye göre, risk grubuna göre il bazında alınması gereken Kovid-19 tedbirleri ile uyulacak kurallar valiliklerce belirlenecek. Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Peki, Seyahat yasağı kalktı mı? 1 Mart Kabine kararları sonrası şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, iller arası seyahat yasak mı? İşte Seyahat kısıtlaması kalkan iller ve devam eden iller…

Seyahat kısıtlamasıyla ilgili karar İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile belli oldu. 'Yerinde karar' döneminde göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı. Hafta sonu yasağı düşük ve orta riskli olan toplam 42 kentte tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok riskli şehirlerde ise sadece pazar günü uygulanacak. İşte Seyahat kısıtlaması kalkan iller ve devam eden iller…

SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağı olan illerde, yasak günlerinde seyahat yasağı olacak. Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI KALKTI?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

– Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalktı.

– 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruptakilerin sınırlı saatlerde sokağa çıkma uygulaması kaldırıldı.

– Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürüyor.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

– Yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek.

– Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU KISITLAMA SAATLERİ

Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ YERLER

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 arasında açık olacak yeme içme yerleri 19.00-21.00'de paket servisi/gel-al, 21.00-00.00'da ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde yeme-içme yerleri 10.00-20.00 arasında paket servis/gel-al, 20.00-00.00 arasında sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Yeme-içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebilecek.

Düşük ve orta riskli illerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler 09.00-19.00'da faaliyet gösterebilecek.