Seyahat yasağı geri mi geldi? Gözler Kabine Toplantısında seyahat kısıtlaması var mı?

Koronavirüs vakaları arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, artan vakalara dikkat çekerek, ‘’somut tedbir’’ önerisi yaptı. Akabinde bugün Kabinenin toplanması, akıllara yeni yasaklar mı geliyor, sorularının sorulmasına neden oldu. Vatandaşların ise konuyla ilgili olarak en çok sorduğu sorulardan biri ‘’ Seyahat yasağı mı geldi?’’ oldu. İşte merak edilen ayrıntılar...

Türkiye’nin gözü kulağı toplanan kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamalarda. Sokağa çıkma yasaklarının gelip gelmeyeceği merak edilirken, seyahat yasağının geri gelip gelmediği de sorgulanıyor. Bugün ki toplantıda Sağlık Bakanı Farettin Koca'nın Kabine toplantısında koronavirüs hakkında sunum yapması bekleniyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yaptığı açıklamada tedbirlere ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?

Seyahat yasağı ile ilgili henüz alınmış bir karar yok. Durum Kabine toplantısı sonrası netleşecek.

KABİNENİN GÜNDEMİ KORONA!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısında başta Kovid-19 olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, Kovid-19 tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği karara bağlanmıştı.

BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ TEDBİRLERE İHTİYACIMIZ VAR

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; özellikle restoran ve kafelerde salgın yokmuş gibi hayatın devam ettiğini vurgularken işi olmayanın sokağa çıkmaması gerektiğini, toplu taşıma kullanmaması gerektiğini aktardı. A Haber canlı yayınına konuk olan Özlü; "Gerçekten salgında yükselme var. Avrupa ve dünya için de aynı durum söz konusu. Mutlaka bu vaka sayısını indirmemiz gerekiyor, ilerleyen günlerde daha güçlü bir dalganın geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tedbirlere ihtiyacımız var." dedi.