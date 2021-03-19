Seyahat yasağı gelecek mi? Şehirler arası seyahat kısıtlaması gündemde! Karadeniz’e seyahat yasağı var mı?

Karadeniz’e seyahat yasağı mı geliyor? Şehirler arası seyahat kısıtlaması gündemde konuşulan konular arsına girdi. Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 20 bini aştı. Son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü 'Çok yüksek riskli' kategorisindeki illerin yer aldığı Karadeniz'de ise seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündeme geldi. Uzmanlar, bölgede Covid-19 vakalarında düşüş gözlenmemesi halinde, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda kısıtlama ve ek denetim seçenekleri masaya yatırılabileceğini söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon'da İngiliz varyantı mutasyonlu virüs oranının yüzde 50’nin üzerine tırmandığını belirterek "Seyahat kısıtlaması ile ek tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsun’da bu oran 458,53'e yükseldi.

'Çok yüksek riskli iller' kategorisinde yer alan Karadeniz'de vaka sayısı en yüksek Samsun'u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti. Trabzon'da geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32'ye geriledi. Trabzon'da vaka sayısında düşüş olsa da yine en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alması üzerine kentte üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı.

“SEYAHATLERE İLİŞKİN UYGULAMALARA AYNEN DEVAM EDİLECEK”

Yerinde karar döneminin başlamasının ardından seyahat yasağının durumu da belli oldu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yasağının düşük ve orta riskli olan toplam 42 kentte tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde ise sadece pazar günü devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Seyahat kısıtlaması olanlar ise izin belgeleri alacak.

KENTTE SON 3 GÜNDE VAKALARDA ARTIŞ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede başlattığı 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında halkın yoğunlaştığı noktalarda yetkililer ve kolluk kuvvetlerince salgın denetimi yapılıyor. Vaka artışına aldırış etmeyip maske ve sosyal mesafe kurallarını unutan vatandaşlar güvenlik güçlerince uyarılıyor.

Kentte son 3 günde vakalarda artış tespit edilmesi ve karantinalı alanların çoğalması tedirginlik yarattı. Alınan önlemler ve uygulanan denetimlere rağmen Covid-19 vakalarının artması üzerine şehirler arası ulaşım kısıtlaması masaya yatırılacak. Kentte vakalarda düşüş olmaması halinde yetkililer, şehirler arası ve şehir içi ulaşımda denetim ile seyahat kısıtlaması seçeneklerini gündemine alacak.

Karadeniz bölgesinde mutasyonlu virüsün etkisiyle vakaların arttığına dikkat çeken uzmanlar toplu taşıma gibi kapalı alanlarda virüsün daha hızlı yayıldığını hatırlatarak kısıtlama ve denetim yapılmasını istedi.

KTÜ Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, bölgede etkili olan mutasyonlu virüsün etkisinin farklı şehirlerde, farklı oranlarda yaşandığını söyledi. Bölgedeki vakalarda tespit edilen İngiliz varyantı Covid-19 virüsünün yayılımını anlatan Prof. Dr. Faruk Aydın, şöyle konuştu:

"Samsun bunu yüzde 90a yakın yaşarken, Trabzon'da yüzde 50nin üzerine tırmanmaya başladığı rakamlarda yaşıyor. Rize ise yüze 10un altında bu mutasyonu yaşıyor ancak bu oranlara rağmen bütün bölge kırmızı alanda. Çünkü virüs daha hızlı ve kolay bulaşabiliyor, daha az sayıda virüs insanlarda bulaş meydana getirebiliyor."

VİRÜS DEĞİŞİRKEN BİZ SABİT KALDIK

Covid-19 virüsünün biyolojik yaşam biçimini değiştirip daha kolay bulaşabilir hale dönüştüğünü ifade eden Aydın, "İnsanlar eski alışkanlıklarını sürdürerek daha tehlikeli olan bu mikroorganizmaya karşı daha farklı tedbirler almadı. Virüs değişirken biz sabit kaldık ve bizim bir adım önümüze geçti.

İnsanlar böyle bir virüsün taşıyıcısı olmaları ve bulundukları ortamda bulaşıcı kaynak olarak görev almaları söz konusu. Biz virüsün bir adım önüne geçebilmek için uymamız gereken önlem ve kısıtlamaları biraz daha artırmamız lazım" diye konuştu.

Prof. Dr. Aydın, mutasyon virüse karşı uygulanan maske, mesafe, hijyen ve kısıtlama kurallarını ileri seviyeye taşınması gerektiğini ifade ederek, "Virüs kendini değiştirirken bizim de değişmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyor. Uyguladığımız maske, mesafe, hijyen ve kısıtlama kurallarını bir adım ileri taşımak zorundayız.

Özellikle vakaların yüksek olduğu şehirlerden düşük olan şehirlere seyahatlerin kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü virüsün bulaşıcılığı arttı, mesafeler ise kısaldı. Taşıtlarda insanlar birbirlerine daha yakın oturdukları için bulaşıcılığın yüksek olabileceğini rahatlıkla anlayabiliriz.

Mevcut davranışlarımızla bölgemizde virüsün bulaş oranını düşüremediğimiz artık kanıtlı. 5 haftadır kırmızı alandayız ve sayılarımızda yükselme var. Bu gerçeği değiştirmenin en önemli yollarından birisi önlemlerin artırılması. Bu nedenle şehirler arası seyahat ile sokağa çıkışların denetim altına alınması ve ekstra önlemlerin uygulanması gerekmektedir" dedi.

SEYAHAT YASAĞI GELECEK 5 İL HANGİLERİ?

DHA'da yer alan habere göre 'çok yüksek riskli iller' kategorisinde yer alan Karadeniz'de vaka sayısı en yüksek Samsun'u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti. Trabzon'da geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32'ye geriledi. Trabzon'da vaka sayısında düşüş olsa da yine en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alması üzerine kentte üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. Kentte son 3 günde vakalarda artış tespit edilmesi ve karantinalı alanların çoğalması tedirginlik yarattı. Alınan önlemler ve uygulanan denetimlere rağmen Covid-19 vakalarının artması üzerine şehirler arası ulaşım kısıtlaması masaya yatırılacak. Kentte vakalarda düşüş olmaması halinde yetkililer, şehirler arası ve şehir içi ulaşımda denetim ile seyahat kısıtlaması seçeneklerini gündemine alacak