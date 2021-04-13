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Seyahat yasağı geldi mi 2021? Ramazan Bayramı’nda şehirler arası yasak-kısıtlama var mı?

13 Nisan 2021 Salı - 18:55 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 18:59

Seyahat yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından araştırılan konuların başında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili açıklamaların ardından gözler Kabine Toplantısı’na çevrilmiş. Toplantıda şehirler arası seyahat yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Saat 15.00'te yapılan kritik toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Seyahat yasağı geldi mi 2021? Ramazan Bayramı’nda şehirler yasağı-kısıtlama var mı?


Şehirler arası seyahat yasağı gündemdeki yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden seyahat yasağının gelip gelmeyeceği sorgulanıyordu. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından seyahat yasağı kararı çıktı mı? Seyahat yasağı tekrar geldi mi 2021? Ramazan Bayramı’nda şehirler yasağı-kısıtlama var mı?

Seyahat yasağı geldi mi 2021?

Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saatleri akiam 19.00 ila sabah 05.00 arasında düzenlenmiştir.Sokağa çıkma yasağı 19.00 ile 05:00 arasına çekildi. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahat yasaklandı.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

(Kısmi kapanma) Uygulama, yarın akşam saati  itibarıyla başlayacaktır.

 

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