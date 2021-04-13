Haberler »

Gündem Haberleri »

Seyahat yasağı geldi mi 2021? Ramazan Bayramı’nda şehirler arası yasak-kısıtlama var mı?

Seyahat yasağı geldi mi 2021? Ramazan Bayramı’nda şehirler arası yasak-kısıtlama var mı?