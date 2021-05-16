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Seyahat izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı!

DHA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 13:02 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 13:02

Kademeli normalleşmeni uygulanacağı 17 Mayıs ile 1 Haziran arasında tam kapanmada uygulanan uçak seyahatleri için izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bugün yayımlanan genelgeyle 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçak yolcuları izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek. Havayolu şirketi SunExpress, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde yolcularımız, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan, uçak biletlerini/e-biletlerini ibraz ederek uçuşlarımıza katılabilecektir" bilgisini paylaştı.

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