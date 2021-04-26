Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi nereden alınır? e-Devlet seyahat izin belgesi alma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısından 17 günlük 'Tam Kapanma' kararı çıktı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma öncesinde milyonlar şehirlerarası seyahat planlamaya başladı bile. 29 Nisan Perşembe günü başlayacak 17 günlük tam kapanma öncesinde şehirlerarası seyahat için 'Seyahat izin belgesi hangi durumlarda verilir? e devletten seyahat izin belgesi nasıl alınır? Kaymakamlıktan sehayat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi kaç günde çıkar?' soruları arama motorunda sıklıkla araştırılan konular arasında geliyor. Pek çok seyahat sitesinin yasak öncesinde yoğunluktan hizmet veremediği de gelen bilgiler arasında. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi nereden alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi almak için yapmanız gerekenler...
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Seyahat izin belgesi almak isteyenler e-Devlet ekranı üzerinden, Alo 199 iletişim hattını arayarak bu belgeyi alabiliyorlar.
Vatandaşlar İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebiliyor.
E DEVLET'TEN SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.
T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.
SEYAHAT İZİN BELGESİ KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.