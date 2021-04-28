Seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 ile e devlet seyahat izin belgesi alma: Seyahat izin belgesi şartları nelerdir?

Seyahat izin belgesi kabine toplantısı sonrası en çok araştırılan konuların başını çekti. 17 günlük karantina döneminde il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar alınması şart olan izin belgesinin nasıl ve nereden alındığını sorguluyor. Seyahat izin belgesi, ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet üzerinden alınabilir. Peki, seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, seyahat izin belgesi şartları nelerdir? İşte adım adım seyahat izin belgesi alma...

Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? 17 günlük tam kapanma sürecinin başlatılacağının duyurulmasının ardından şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar seyahat izin belgesi almak için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet üzerinden seyahat izin belgesi nasıl alınır, seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı üzerinden ve ALO 199 hattı üzerinden alınabiliyor.

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI!

e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile Seyahat izin belgesi almak için öncelikle e Devlet sistemine giriş yapılmalı.

Başvuru bilgileri SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI YOLCULUK

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta içi ve hafta sonlarında zorunlu haller dışında, vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek. Özel araç ile şehirler arası seyahatler, hafta içinde 05.00-19.00 saatleri arasında serbest olacak.

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.