Seyahat izin belgesi nasıl alınır? 199 no ile E-devlet üzerinden seyahat izin belgesi alma…

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yasaklardan biri de şehirlerarası seyahat kısıtlaması oldu. Şehirler arası yolculuk yapmak zorunda olanlara da Seyahat İzin Belgesi şartı getirildi. Şehirlerarası yasak getirilince, şehir değiştirmek zorunda olanlar, şehirler arası yolculuk için gerekli olan Seyahat İzin Belgesi’nin nasıl alınacağını araştırıyor. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2020 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirler arası seyahat yasağı gelince, izin belgesi konusu en çok araştırılan konuların arasına girdi. Yeni koronavirüs tedbirlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat edebilmeleri için Sadece Seyahat İzin Belgesi almaları gerekiyor. Peki Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2020 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu...

SEYAHAT İÇİN İZİN BELGESİ ŞART!

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ