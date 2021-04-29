Seyahat izin belgesi alma| e-devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-devlet üzerinden seyahat izin belgesi alma

Şehirler arası seyahat izin belgesi sorgulaması devam ediyor. Seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusu günün en çok sorulan sorularından biri oldu. Telefon, e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma işlemi yasağın başlamasına saatler merak ediliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan 'Tam Kapanma' kararı şehirler arası seyahat yasağını da içine aldı. Tüm illere seyahat yasağı getirildi. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ve e-devlet üzerinden seyahat izin belgesi alma…

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de geçerli olmak üzere tam kapanma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şehirler arası seyahat yasağı getirildiğini duyurdu. Peki Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? E-Devlet seyahat izin belgesi alma...

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Tam Kapanma Genelgesi'ne göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ