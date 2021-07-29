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Şevval Sam genç kızlara taş çıkarttı!
Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle ekranlara gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün Bodrum'da kaldığı otelin plajında görüntülendi. Sam, korumayı başardığı düzgün fiziğiyle görenlerin takdirini topladı.
'Yasak Elma'nın 'Ender'i Şevval Sam, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta konakladığı otelin hemen önündeki plajda objektiflere takıldı.
'Yasak Elma'nın 'Ender'i Şevval Sam, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta konakladığı otelin hemen önündeki plajda objektiflere takıldı.