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Şevval Sam: Babasıyla değil benimle rekabet etsin
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda 48'inci yaş gününü kutladı. 1993 yılında nikah masasına oturduğu 'Sarı Fırtına' lakaplı eski milli futbolcu Metin Tekin ile 1996'da boşanan ve bu evlilikten bir çocuğu olan sanatçı, 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan oğlu Tarık Emir Tekin'in babasına olan benzerliği hakkında konuştu.
'Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, Kendi yaş gününde gece boyunca şarkılar söyleyen sanatçı, gecenin ilerleyen saatlerinde elinde kendisine gelen hediyeler ile mekan önüne çıkınca basın mensuplarını kırmadı.