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Şevval Şahin Türkiye'ye döndü! '10 gün önce bikini giyerken...'
Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte bir süredir Bali’de tatil yapan model Şevval Şahin, Türkiye’ye döndü. Yaz tatilinden sıkılan çift, soluğu Erciyes'te aldı.
Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yazı Türkiye'de geçiren Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve koronavirüse rağmen katıldığı partilerle tepki alınca Londra'ya gitmiş; buradan bir hafta sonra da Maimi'ye ve Endonezya'ya geçmişti.