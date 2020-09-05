Şevval Şahin'in sevgilisi corona virüse yakalandı!

Yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz hafta sevgilisi Şevval Şahin için kesenin ağzını açtı. Sevgilisi Şahin'in çok beğendiği Rumelihisarı'ndaki bir yalıyı aylık 120 bin lira bedelle kiralayan Yiğit Marcus Aral önceki akşam lüks yalısında aralarında Şeyma Subaşı ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü ismin katıldığı bir parti verdi.

Takvim'in haberine göre; Türkiye güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, maske takmadı. partilere katıldı. Şahin'in sevgilisi Corona'ya yakalandı. Onlarla birlikte eğlenen ünlü arkadaşlarını da panik sardı.

Şevval Şahin İkinci Sayfa programına konuştu ve testinin negatif çıktığını söyledi. Özel bir hastanede test yaptıran Türkiye güzeli birkaç gün sonra tekrar test yaptıracağını belirtti.