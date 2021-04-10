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Şevval Şahin'in paylaşımı olay oldu! 'Bacak boyu kadar boyum var'

Şevval Şahin'in paylaşımı olay oldu! 'Bacak boyu kadar boyum var' 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin Instagram hesabında gittiği davetten yeni bir paylaşımda bulundu.
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