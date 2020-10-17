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Şevval Şahin derin yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu! 'Photoshop mu?'
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Fashion Week Istanbul kapsamında podyuma çıktı. Defile sonrası fotoğraflarını paylaşan Şahin'in kareleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Şevval Şahin, Youtube'da katıldığı bir programda, yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Şahin, Türkçe konuşurken aralarda kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyada ti'ye alınmıştı.