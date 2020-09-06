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Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın ev partisinde virüs paniği

Türkiye güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz hafta sevgilisi Yiğit Marcus Aral’a Rumelihisarı’nda kiraladıkları yalıda doğum günü partisi düzenledi.

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın ev partisinde virüs paniği Davete Murat Dalkılıç, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman, Baran Süzer, Gökmen Şeynova, Ayşegül Boz, Kasım Garipoğlu, Ali Cem, Saruhan Yıldırım, Kerim Sabancı gibi isimler katıldı. Parti sonrası Aral ve bazı katılımcıların COVID-19 testinin pozitif çıkması o gece yalıda bulunanların panik yaşamasına neden oldu.
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