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Şevval Şahin'den yeni paylaşım!
Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Meksika Tulum'a giden Şahin mayolu pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, daha sonra da katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.