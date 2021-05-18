Şevval Şahin, Demet Akalın'a ateş püskürdü!

2021 Kainat Güzeli Andrea Meza ile 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'i karşılaştıran Demet Akalın, "Andrea afet, diğerine güzel demeye..." ifadelerini kullandı. Akalın'ın yorumunu görünce sinirlenen Şahin ise "Umarım bir gün kendinle barışık olursun ve kendini geliştirirsin. Yazık" diyerek şarkıcıya tepki gösterdi.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Kainat Güzellik Yarışmasında tacın yeni sahibi belli oldu. Yazılım mühendisi Andrea Meza, 2021'in kainat güzeli seçildi. Kararın açıklamasının ardından sosyal medyada 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile Andrea Meza'nın güzelliği kıyaslanmaya başladı. Demet Akalın 'ın yorumu ise Şahin'i kızdırdı.

DEMET, ŞEVVAL'İ GÜZEL BULMADI

Instagram'da Şahin ve Meza'nın güzellik anlamında kıyaslandığı bir paylaşıma cevap veren Demet Akalın, "Andrea afet. Diğerine güzel demeye" dedi. Akalın'ın kendisi hakkında yaptığı yorumu gören Şevval Şahin ise hem yapılan ankete hem de şarkıcıya tepki gösterdi.

"SENİ İZLEYEN ÇOK GENÇ KIZ VAR, YAZIK"