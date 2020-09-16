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Şevval Şahin: Abartıldığı kadar değil

Son dönemde verdiği doğum günü partileriyle gündemden düşmeyen Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şahin, partilerindeki virüs iddialarıyla ilgili "Abartıldığı kadar vaka yok. Çevremizde 10 kişi pozitif çıktı" dedi.

Şevval Şahin: Abartıldığı kadar değil Evinde verdiği yaş günü partisinin ardından yoğun tepki çeken 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, önceki gün sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bebek’te görüntülendi.
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