Şevval ayı orucu 2020 - Şevval orucu ne zaman tutulur 2020? Ramazan’dan sonra tutulan 6 gün oruç Şevval orucu ne zaman başlar?

Ramazan ayını idrak eden vatandaşlar Şevval ayı orucu hakkında araştırma yapmaya başladı. Ramazan’dan sonra tutulan 6 gün oruç ne zaman tutulur, yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, 6 gün orucu Şevval orucu ne zaman başlar? İşte Şevval ayı orucu 2020…

Mübarek Ramazan ayının idrak edip, şeker bayramının geride kalmasının ardından vatandaşlar Şevval oruçları araştırmasına başladı. Nafile oruç olan Şevval ayında tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez. Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur. Peki, Ramazan’dan sonra tutulan 6 gün oruç Şevval orucu ne zaman başlar? Bayram sonrası 6 gün oruç hakkında merak edilenler…

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLAR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval orucuna Ramazan bayramının 1.gününden sonra başlanabilir. Bayramın ilk günü oruç tutulmaz. Ramazan ayının bitiminden sonra gelen ay Şevval ayıdır. Bu oruç arka arkaya tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.

ŞEVVAL AYI ORUCU BORÇ YERİNE GEÇER Mİ?

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.