Şevket Sabancı kimdir, kaç yaşında vefat etti, çocukları kim? İşte Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı

Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı'nın oğlu olan Şevket Sabancı evli ve 3 çocuk babasıdır. Şevket Sabancı, Sabancı Holding kurucuları arasında yer alıyor. Şevket Sabancı, tahsilini Manchester University'de tekstil mühendisi olarak tamamladı. Şevket Sabancı, Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yapmıştır. İş insanı Şevket Sabancı'nın 3.çocuğu bulunuyor. İşte Şevket Sabancı ‘nın hayatı hakkında merak edilenler…

ŞEVKET SABANCI KİMDİR?

İş insanı, Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri'de doğdu.

Yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester University'de tekstil mühendisi olarak tamamlamıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurt dışında temsil etmiştir. Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı, Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yapmıştır.

2000 yılında Sabancı Holding'teki ortaklığını devam ettirmek kaydıyla ayrılıp kızı Emine Sabancı Kamışlı ile birlikte Esas Holding'i kurmuştur. 10 yılda 6 milyar TL ciro yapan şirket, havacılık, gıda, perakende, gayrimenkul, eğlence ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Pegasus Havayolları'nın sahibi olan şirket, kendi alanında Southwest Airlines stratejisini Türk sivil havacılığına uygun hale getirmeye çalışarak büyüme stratejisi izlemektedir. Bugün Esas Holding özel sermaye fonu tipi bir yatırım stratejisi izlemektedir. Yatırımlarından bazıları MAC Sportif A.Ş, UN-Ro Ro Gemi işletmeleri, Ayyakabı Dünyası ve Esas Gayrimenkul'dür.