Şevkat Yerimdar 35. yeni bölümde büyük gerçek ortaya çıkıyor!

Şevkat Yerimdar 35. yeni bölüm fragmanı eğlenceli olaylara sahne oldu. Fox'un izleyicileri güldüren dizisi Şevkat Yerimdar'da Esin ile Şevkat plan yaparak birlikte hareket etme kararı alıyor. İşte dizinin bu akşamki bölümünde yaşanacaklar...

Şevkat Yerimdar Cuma akşamları ekrana geliyor ve izleyicileri güldürmeyi başarıyor. Yeni gelişmelere konu olan Şevkat Yerimdar dizisinde sahte nikah iptal ettirilebilecek mi? Esin ile Şevkat evlenebilecek mi? İşte ayrıntılar...

ŞEVKAT YERİMDAR 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Şevkat’ in evli çıkması nedeniyle evlenemeyeceklerini anlayan Esin başlarda Şevkat’e tavır yapsa da sonra Şevkat’in durumdan haberdar olmaması nedeniyle birlikte hareket etmeye karar verir.

Şevkat’in yıllar önce kimliği kaybolmuştur ve o kimlik kullanılarak Moldovyalı bir kadınla evlendirilmiştir. Kimliğin kaybolmasında Cuma’nın payı vardır. Bunu herkesten gizler. Şevkat ve Esin Moldovalı kadını bulup sahte nikahı iptal ettirmek için uğraşacaklardır...

ŞEVKAT YERİMDAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esin dergide okuduğu bir taktiği, Şevkat üstünde denemeye karar verir. Sebepsiz yere surat yapar. Şevkat’in Esin’in gönlünü alabilmesi için ilk önce ne yapmış olduğunu bulması gerekmektedir.

Cuma canlı yayına katılır. Fakat sıra şarkı söylemeye gelince işler karışır. Cevdet küçük bir kalp krizi geçirir. Artık bir an önce torun sevmek istemektedir. Şevkat’ten evlilik işini çözmesini ister. Şevkat borcunu ödeyebilmek için karşısına çıkan fırsatı değerlendirir ve özel koruma olur. Fakat koruması olduğu kişi, Esin’in hiç hoşuna gitmeyecektir.