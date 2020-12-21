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Sevk tarihleri ertelendi mi? 23-25 Kasım 2020 ve 22-24 Aralık sevkleri ne zaman?

21 Aralık 2020 Pazartesi - 14:08 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 14:08

Sevk tarihleri ertelendi mi? Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemlerinin 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edileceğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir." açıklamasını yaptı.

 

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