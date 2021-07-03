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Sevindiren haber! Balıkesir kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

AA |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 19:01 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 19:01

Balıkesir'de havadan çekilen görüntülerde yaklaşık 22 gün önce yoğun gözlemlenen müsilajın (deniz salyası), etkisini yitirdiği görüldü.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı"  kapsamında başlattığı temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken müsilajın yoğun  görüldüğü Erdek ilçesine bağlı Ocaklar ve Aşağıyapıcı sahillerinde havadan  çekilen görüntülerde temizlenme dikkati çekiyor.
 
Müsilaj tabakalarının etkisini yitirdiği ilçedeki sahiller, hareketli  bir gün geçiriyor. Çok sayıda vatandaşın denize girdiği sahilin eski günlerine  döndüğü görülüyor.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamada, dün itibarıyla İstanbul'da 5 bin 877 metreküp, Kocaeli'de 476  metreküp, Bursa'da 166 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 811  metreküp, Çanakkale'de 915 metreküp, Yalova'da 2 bin 35 metreküp olmak üzere  Marmara Denizi'nden 10 bin 434 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurmuştu.

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Balıkesir müsilaj deniz salyası
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